Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время отдыхает в Турции, в пятизвездочном отеле, расположенном в 25 километрах от Бодрума. При этом другие постояльцы никак не ощущают присутствия высокого иностранного гостя. Журналистов на территорию отеля не пускают, а тех, кому все-таки удалось туда прорваться, вежливо выпроваживают, передает РИА Новости.

Персонал отеля подтверждает, что избранный президент Украины остановился у них, но на вопросы, где именно он проживает, отвечать отказывается. Один из официантов, который приносил Зеленскому завтрак, охарактеризовал его как простого, спокойного и весьма симпатичного человека.

Представители отеля сообщили также, что высокий гость с Украины желает отдохнуть в тишине и покое, без суеты и журналистов. Гости же заявляют, что не заметили ничего необычного в связи с присутствием украинского высокого гостя: никакой охраны, в отеле все открыто и доступно.

Зеленский приехал в Турцию в минувшую пятницу, 26 апреля. Ранее он сообщил в соцсетях, что отвезет детей на ежегодный фестиваль "Весело", а сам вернется через два дня. Зеленский признался, что это первые его свободные выходные за последние четыре месяца.

Ранее избранный президент Украины заявил, что он простой человек, яхты и виллы ему ни к чему, а отпуск он предпочитает проводить с семьей и детьми. Так он прокомментировал новости о том, что он отдыхает в Турции на 40-метровой яхте.