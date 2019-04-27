Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы журналистов
Российский Северный морской путь вполне можно состыковать с китайским Морским шёлковым путем. Это создаст глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Азию с Европой. Об этом говорил Владимир Путин на международном форуме в Пекине. Мероприятие позволило компаниям-участницам заключить договоров на 64 миллиарда долларов.
Масштабные международные форумы, конечно, не ограничиваются одной повесткой. Вот и для Владимира Путина в Пекине - целый марафон, в том числе, и двусторонних контактов. О них и спрашивали журналисты, с упором на Китай, конечно. Ведь отношения Москвы и Пекина не просто партнерские — дружеские. Вот и Путин — про китайскую экономическую инициативу пояса и пути. Что для России проект выгоден, Китай действует цивилизовано, хоть и заинтересован прежде всего в рынках для сбыта своих товаров, но важно ведь создание новых транспортных коридоров — всем без исключения. Дальше — разговор по самой широкой международной повестке. Указ российского президента об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям Донбасса — уже несколько дней одна из самых обсуждаемых новостей. И не отразится ли, скажем, выплата пенсий новым гражданам на российском бюджете.
"Страшилки" для российских бюджетников вбрасываются теми людьми или политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе. Сомнений нет, все социальные обязательства: пособия, пенсии и их повышение будут выполнены. Уровень пенсий по старости на Украине почти в три раза меньше, чем в России. Если иметь в виду, что люди живут под пулями, то наши пенсионеры не будут думать, что есть какая-то социальная несправедливость", — заявил Владимир Путин.
Путин скажет — пока украинские политики заняты дрязгами и не думают о народе. При этом цена на газ для Киева, конечно же, может быть ниже. Просто сам Киев пока не стремится договариваться. Спросили Путина и о возможности встречи с избранным украинским президентом.
"Если у нас когда-либо начнутся переговоры с Зеленским, чего я не исключаю, то, прежде всего, мы должны говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А для этого, на мой взгляд, есть только один способ — выполнение Минских соглашений. К сожалению, Зеленский еще перед выборами заявил, что не будет подписывать указ об амнистии и не согласен предоставить этим территориям особый статус. И то и другое является ключевым содержанием Минских соглашений. А как можно без их выполнения решить проблему ДНР и ЛНР?", — спросил Путин.
Вопросы про антииранские санкции, иранскую нефть. Путин сказал, что Россия всегда готова заместить ее, но есть решение ОПЕК, а договоренности нужно соблюдать. Спросили про реакцию на приговор Марии Бутиной — американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.
"Непонятно за что её осудили. Какое преступление она совершила? Я думаю, это тот самый случай, который называется "спасение лица" или "борьба за честь погон". Схватили, посадили девчонку за решетку. Чтобы не выглядело нелепо, "воткнули" восемнадцать месяцев", — возмутился президент России.
Понятно, что в центре внимания и недавняя встреча с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Путин подробно рассказал о ней и председателю КНР. Москва и Пекин и в этом вопросе действуют в одном ключе. О ситуации в Сирии. Альтернативы политическому диалогу для урегулирования спорных вопросов — нет. Конституционный комитет должен начать работу.
"Там трудно добиться политического консенсуса, потому что оппозиция не едина. Конечно, есть влияние извне. Это — очевидный факт. Но все-таки когда-то нужно подвести черту и согласовать этот список. Мы готовы продолжать эту работу, но уже точно никто не может сказать, что президент Асад уклоняется от формирования комитета", — заявил Путин.
В эти дни в Пекине очень часто говорили про дружбу. Но сегодня речь зашла и о "Дружбе"-трубопроводе. По ней российская нефть поступает в Белоруссию. Но произошла накладка, и возникли вопросы к качеству. И обсуждали ли эту тему с Лукашенко — он в эти дни тоже в Пекине.
"Разумеется, я в курсе того, что произошло, но детали мне неизвестны. Для того, что понять, что там произошло, нужно провести расследование. В первую очередь, внутреннее расследование самой "Транснефти". Если будет недостаточно внутрикорпоративного расследования, не исключаю, что оно будет проведено силами правоохранительных органов и специальных служб", — пояснил Путин.
Еще до начала пресс-конференции персонал конгресс-центра выстроился у входа в зал, чтобы хотя посмотреть на российского президента. Путин в Китае — самый популярный иностранный политик. Здесь искренне интересуются — как он выдерживает такой ритм, Еще утром пресс-секретарь Дмитрий Песков пошутил: это же Путин — он не спит, а работает. Путин на шутку тоже отреагировал, 5-6 часов на сон вполне достаточно.
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