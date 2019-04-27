"Реал" лишился Бензема

Нападающий "Реала" Карим Бензема получил травму бедра, которая не позволит сыграть ему в оставшихся матчах сезона. Повреждение было выявлено после матча с "Хетафе".

Во встрече с "Хетафе", завершившемся нулевой ничьей, Карим отыграл все 90. После игры он пожаловался на боль в бедре. У 32-летнего французского легионера был выявлен частичный надрыв двуглавой мышцы бедра. Таким образом, сезон для Бензема закончен.

В текущем сезоне Карим Бензема выходил на поле в 51 матче разных турниров. В них он забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.