Даниил Медведев вышел в финал турнира в Барселоне

В Барселоне продолжается представительный теннисный турнир АТП с призовым фондом 2,6 миллиона евро. Первым финалистом стал российский теннисист Даниил Медведев.

В полуфинале Даниил нанес поражение японцу Кею Нисикори — 6:4, 3:6, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 26 минут.

Соперник Медведева определится во встрече между австрийцем Домиником Тимом и испансцем Рафаэлем Надалем. Финал запланирован на воскресенье.