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27 апреля 201917:17

В Казани на ходу загорелся трамвай, пассажиры выбирались через разбитые окна

ВКонтакте

В Казани на ходу загорелся трамвай, некоторым пассажирам пришлось покидать салон через разбитые окна. Очевидцы сняли на видео сумбурную эвакуацию.

 

Огонь вспыхнул на крыше следовавшего по пятому маршруту трамвая около восьми часов утра 27 апреля. Вагоновожатая, не доезжая до остановки "Казань Арена", остановила транспорт, но двери заклинило, на выходе возникла давка, а в салон начал поступать черный дым. Несколько молодых людей разбили стекла, чтобы выбраться наружу, в результате один из них порезал ногу.

Проезжавшие мимо водители самостоятельно потушили огонь, так что прибывшим пожарным оставалось только констатировать, что возгорание произошло в электродвигателе.

Это уже второй случай на проспекте Ямашева за последние несколько недель, однако в предыдущий раз трамвай сгорел дотла.

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