Столкновение судов на Волге не обошлось без жертв

В акватории Волги столкнулись два судна, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в ночь на субботу в Ивановской области в районе деревни Ясюниха. В результате один человек погиб, еще двое пропали без вести, сейчас ведется их поиск. На портале IvanovoNews уточняется, что во время столкновения пострадал катер рыбнадзора.

Следователи также устанавливают данные о втором участнике аварии, столкнувшимся с маломерным катером. По предварительной версии, это была баржа, шедшая по Волге.

Прошлым летом в акватории Волги столкнулись пассажирский катамаран и баржа. Погибли 11 человек.