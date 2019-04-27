"Кубок Газпром нефти": определилась лучшая детская хоккейная команда

В Сочи прошел 13-й международный турнир за "Кубок Газпром нефти". За главный приз боролись лучшие детские хоккейные команды. В суперфинале встретились нижегородская команда "Торпедо" и подмосковная – "Витязь".

Теперь это крупнейшие не только в Европе, но и мире соревнования среди 11-летних хоккеистов. В этом году на турнире дебютировали команды из Австрии, Чехии, Словакии, Китая и Германии. Всего же за почетный трофей боролись более 30 дружин из 10 стран мира.

Среди постоянных участников — юные спортсмены из России, Казахстана, Белоруссии, Латвии и Финляндии. Уже традиционно такой масштабный турнир принимает Сочи.

"Инфраструктура олимпийского Сочи — одна из лучших в мире. Нам предоставили два олимпийских ледовых дворца. 4 площадки для тренировок. Гостиницы для 800 человек в шаговой доступности. Ребята пешком могут дойти до льда на тренировку или игру", — говорит председатель оргкомитета турнира, член правления "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

По накалу эмоций и непредсказуемости турнир ничуть не уступает взрослым соревнованиям в профессиональных хоккейных лигах. Решающий матч прошел на льду олимпийской арены "Большой" в присутствии 7 тысяч зрителей. В суперфинале за кубок сразились сильнейшие команды турнира – "Торпедо" и "Витязь".

Разные по стилю игры дружины подарили болельщикам яркий и профессионально сыгранный суперфинал. С первых минут матч захватил внимание зрителей и держал их в напряжении до самого конца, а после финального свистка многие уже не смогли сдержать слезы радости.

Со счетом 4:1 победу одержал "Витязь". Впервые трофей отправился в Подольск. И это стало лучшим подарком на день рождения главного тренера чемпионской команды.

"Очень хороший турнир. Наигрались досыта. Все по накатанной — размещение, питание игры. Все хорошо организовано. Плюс поиграть с хорошими командами, чему-то научиться", — заявил главный тренер команды "Витязь" (Подольск) Сергей Воробьев.

Более 400 спортсменов, которые выступали на турнире в юности, сейчас играют во взрослых и молодежной лигах в России, выступают в КХЛ. Возможно, кто-то из участников нынешних соревнований окажется в списке звезд мирового хоккея.



"Очень здорово, что турнир международный. Ребята могут поиграть со сверстниками, пообщаться, узнать, как живут в других странах. Плюс практически все клубы НХЛ представили свои команды. У них есть такая вертикаль, и уже через несколько лет они ждут ребят", — говорит чемпион мира по хоккею, призер Олимпийских игр Алексей Яшин.

Пока юные хоккеисты "Витязя" наслаждаются победой в престижном турнире. Домой они увезут не только ценный приз, но и массу ярких впечатлений.