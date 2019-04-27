На Шри-Ланке запретили группировку, подозреваемую во взрывах

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена запретил в стране деятельность группировки, которая, по данным властей, может стоять за взрывами, передает канал "Россия 24". "Джамаат" уже была запрещена в России как террористическая.

Сегодня же стало известно, что военно-морские силы Шри-Ланки задержали подозреваемого с приблизительно шестью килограммами взрывчатки в городе Тринкомали. У него обнаружили 215 детонаторов, 8 метров фитиля и 51 шашку гелигнита.

В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунае прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова и задержала 20 подозреваемых.

В пасхальное воскресенье (католическая Пасха) по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным Минздрава Шри-Ланки, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Как заявил Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.