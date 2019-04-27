Китай и Россия открывают тысячи возможностей для всей Евразии
В Китае завершилось масштабное обсуждение на самом высшем уровне китайской инициативы о "Шелковом пути" XXI века. Но в этом контексте президент пригласил иностранцев и в российские проекты.
Традиционные китайские пагоды. Живописный уголок. Именно здесь, вдали от бурлящего мегаполиса, идет разговор о колоссальной китайской инициативе "Один пояс — один путь". Международной конгресс-центр "Яньциху". 60 километров от Пекина.
Почетный караул, красная ковровая дорожка. Владимир Путин направляется на форум. Гостей приветствует Си Цзиньпин. Каждый жест подчеркивает теплоту встречи с президентом России.
Лидеры явно в хорошем настроении. Вместе идут в зал, где уже оживленно. Мгновенно завязываются разговоры. Вот Владимир Путин что-то обсуждает с президентом Египта. К беседе присоединяется канцлер Австрии. После многочасовой дискуссии — совместное фотографирование, куда Владимир Путин и Си Цзиньпин снова приходят вместе, — им явно было что обсудить.
Для Пекина саммит такого масштаба — еще и демонстрация своих возможностей перед Вашингтоном на фоне торговой войны, в которой страна, где у руля Коммунистическая партия, отстаивает, казалось бы, идеологически противоположные принципы свободного рынка.
"Как ни странно, либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике. Поэтому эта инициатива будет развиваться. И имею в виду еще, может быть, китайскую философию. Они действуют очень аккуратно и в общем и целом не просто стремятся в своей деятельности, в политике, а делают все для того, чтобы учесть интересы своих партнеров. Это очень позитивно воспринимается в мире", — заявил Путин.
Даже в ХХI столетии принципы Великого шелкового пути не устарели — наоборот, уверены в Китае.
"Мы должны придерживаться тесного взаимодействия, совместно формировать открытую мировую экономику и выступать против протекционизма. Следует привлекать больше государств в разные форматы сотрудничества и к совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Стран, с которыми Китай выстраивает работу, много, но именно к появлению Путина — особый интерес. Мобильные телефоны во время его выступления в руках у каждого.
С таким же интересом китайский бизнес инвестирует в российские проекты. Пример — покупка 20% акций "Арктик СПГ-2". Сотрудничество с Китаем для России — это огромные возможности транзита грузов. запущены масштабные национальные проекты, страна вкладывает триллионы рублей в инфраструктуру, создание безопасных автодорог. Идет модернизация Транссиба и БАМа. Стремительно набирает силу "Северный морской путь".
Общие планы — это еще и технологический рывок. И в Китае явно хотели обратить внимание журналистов на свои разработки. На форуме применяются самые современные технологии в области безопасности. Прикладывать бейдж никуда не надо — система все сканирует автоматически. В итоге на входе никаких очередей.
Разговор в Пекине сразу приобретает евразийский характер: как отразится введение санкций против Ирана на Китае, который активно импортирует оттуда нефть, спрашивают у Путина, и готова ли Россия ее заместить?
"У нас, конечно, потенциал колоссальный. Но дело не в потенциале, дело в том, что у нас есть договоренности с ОПЕК о том, что мы будем держать определенный уровень добычи. Эти договоренности действуют до июля текущего года. А вот американские решения, связанные с различными санкционными мерами в отношении Ирана, должны вступить в силу, если мне память не изменяет, в начале мая. Я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события. У нас есть договоренности с ОПЕК, мы их выполняем", — подчеркнул глава российского государства.
Форум стал площадкой, где обсуждаются самые разные нюансы, даже не связанные с Китаем. У Путина спрашивают, виделся ли он с Лукашенко и был ли разговор о ситуации вокруг трубопровода "Дружба"? Короткий обмен мнениями состоялся.
"Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало конкретно и так далее. Это расследование проводится. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб", — сказал Владимир Путин.
В Пекин Путин прилетел из Владивостока, где встречался с лидером КНДР, а перед этим в графике были Чита и Санкт-Петербург.
Колоссальная работа теперь впереди у специалистов: как осуществить совместные планы. Впрочем, главное ясно уже сейчас. Китайский проект "Один пояс — один путь" и российская инфраструктура отрывают тысячи возможностей для всей Евразии.
Сейчас
Умер Алексей Лебедь
Картина дня
-
Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы
- Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
- Варвара Караулова вышла на свободу
- Опытный самоле МС-21 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
- Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших
Самое читаемое
-
Знаменитую актрису нашли на дне бассейна
- 1 мая у всех изменится жизнь
- Убившую своего хозяина домашнюю птицу решили не усыплять
- Русская мошенница развела элиту Нью-Йорка на сотни тысяч долларов
- Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон
- Умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Выбираем правильные яйца к Пасхе
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом