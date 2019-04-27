Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 апреля 201921:44 Алексей Петров

Китай и Россия открывают тысячи возможностей для всей Евразии

В Китае завершилось масштабное обсуждение на самом высшем уровне китайской инициативы о "Шелковом пути" XXI века. Но в этом контексте президент пригласил иностранцев и в российские проекты.

Традиционные китайские пагоды. Живописный уголок. Именно здесь, вдали от бурлящего мегаполиса, идет разговор о колоссальной китайской инициативе "Один пояс — один путь". Международной конгресс-центр "Яньциху". 60 километров от Пекина.

Почетный караул, красная ковровая дорожка. Владимир Путин направляется на форум. Гостей приветствует Си Цзиньпин. Каждый жест подчеркивает теплоту встречи с президентом России.

Лидеры явно в хорошем настроении. Вместе идут в зал, где уже оживленно. Мгновенно завязываются разговоры. Вот Владимир Путин что-то обсуждает с президентом Египта. К беседе присоединяется канцлер Австрии. После многочасовой дискуссии — совместное фотографирование, куда Владимир Путин и Си Цзиньпин снова приходят вместе, — им явно было что обсудить.

Для Пекина саммит такого масштаба — еще и демонстрация своих возможностей перед Вашингтоном на фоне торговой войны, в которой страна, где у руля Коммунистическая партия, отстаивает, казалось бы, идеологически противоположные принципы свободного рынка.

"Как ни странно, либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике. Поэтому эта инициатива будет развиваться. И имею в виду еще, может быть, китайскую философию. Они действуют очень аккуратно и в общем и целом не просто стремятся в своей деятельности, в политике, а делают все для того, чтобы учесть интересы своих партнеров. Это очень позитивно воспринимается в мире", — заявил Путин.

Даже в ХХI столетии принципы Великого шелкового пути не устарели — наоборот, уверены в Китае.

"Мы должны придерживаться тесного взаимодействия, совместно формировать открытую мировую экономику и выступать против протекционизма. Следует привлекать больше государств в разные форматы сотрудничества и к совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Стран, с которыми Китай выстраивает работу, много, но именно к появлению Путина — особый интерес. Мобильные телефоны во время его выступления в руках у каждого.

С таким же интересом китайский бизнес инвестирует в российские проекты. Пример — покупка 20% акций "Арктик СПГ-2". Сотрудничество с Китаем для России — это огромные возможности транзита грузов. запущены масштабные национальные проекты, страна вкладывает триллионы рублей в инфраструктуру, создание безопасных автодорог. Идет модернизация Транссиба и БАМа. Стремительно набирает силу "Северный морской путь".

Общие планы — это еще и технологический рывок. И в Китае явно хотели обратить внимание журналистов на свои разработки. На форуме применяются самые современные технологии в области безопасности. Прикладывать бейдж никуда не надо — система все сканирует автоматически. В итоге на входе никаких очередей.

Разговор в Пекине сразу приобретает евразийский характер: как отразится введение санкций против Ирана на Китае, который активно импортирует оттуда нефть, спрашивают у Путина, и готова ли Россия ее заместить?

"У нас, конечно, потенциал колоссальный. Но дело не в потенциале, дело в том, что у нас есть договоренности с ОПЕК о том, что мы будем держать определенный уровень добычи. Эти договоренности действуют до июля текущего года. А вот американские решения, связанные с различными санкционными мерами в отношении Ирана, должны вступить в силу, если мне память не изменяет, в начале мая. Я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события. У нас есть договоренности с ОПЕК, мы их выполняем", — подчеркнул глава российского государства.

Форум стал площадкой, где обсуждаются самые разные нюансы, даже не связанные с Китаем. У Путина спрашивают, виделся ли он с Лукашенко и был ли разговор о ситуации вокруг трубопровода "Дружба"? Короткий обмен мнениями состоялся.

"Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало конкретно и так далее. Это расследование проводится. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб", — сказал Владимир Путин.

В Пекин Путин прилетел из Владивостока, где встречался с лидером КНДР, а перед этим в графике были Чита и Санкт-Петербург.

Колоссальная работа теперь впереди у специалистов: как осуществить совместные планы. Впрочем, главное ясно уже сейчас. Китайский проект "Один пояс — один путь" и российская инфраструктура отрывают тысячи возможностей для всей Евразии.

Сейчас

20:38

Окрестности Алеппо обстреляли минометчики: есть убитые

19:47

Прыгнула вслед за ребенком с 10 этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара

19:33

Умер Алексей Лебедь

18:56

Самолет "Аэрофлота" сбросил высоту и полетел обратно в Москву

18:26

Благодатный огонь отправился в Россию

18:21

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

18:15

У здания Европарламента в Страсбурге против "жилетов" применили газ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Окрестности Алеппо обстреляли минометчики: есть убитые

Окрестности Алеппо обстреляли минометчики: есть убитые

1 час назад
Умер Алексей Лебедь

Умер Алексей Лебедь

2 часа назад
Благодатный огонь отправился в Россию

Благодатный огонь отправился в Россию

3 часа назад
Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы журналистов

Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы журналистов

4 часа назад
Выход США из оружейного соглашения: реакция ЕС

Выход США из оружейного соглашения: реакция ЕС

33 минуты назад
Прервавший полет в Волгоград самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

Прервавший полет в Волгоград самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

2 часа назад
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

4 часа назад
Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара

Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара

1 час назад
"Дружба": чистотой нефти займется спецкомиссия

"Дружба": чистотой нефти займется спецкомиссия

1 час назад
Дочь Юлии Началовой сыграла на рояле в память о маме и рассказала, кем хочет стать

Дочь Юлии Началовой сыграла на рояле в память о маме и рассказала, кем хочет стать

3 часа назад
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

3 часа назад
Первые боевые пуски: "Торнадо-С" отстрелялись на полигоне Капустин Яр

Первые боевые пуски: "Торнадо-С" отстрелялись на полигоне Капустин Яр

6 часов назад
Стало известно, почему Бутина решила не обжаловать приговор

Стало известно, почему Бутина решила не обжаловать приговор

48 минут назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Китай и Россия открывают тысячи возможностей для всей Евразии

Китай и Россия открывают тысячи возможностей для всей Евразии

19 минут назад
Горбачев прокомментировал изменение риторики Трампа

Горбачев прокомментировал изменение риторики Трампа

1 час назад
"Динамо" и "Ахмат" обошлись без забитых мячей

"Динамо" и "Ахмат" обошлись без забитых мячей

1 час назад
Украинка, задержанная с 10 детьми, еще одного продала в России

Украинка, задержанная с 10 детьми, еще одного продала в России

1 час назад
Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

2 часа назад
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

2 часа назад
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

2 часа назад
Филарет мечтает о патриархате

Филарет мечтает о патриархате

2 часа назад
"Дракона" запустят 1 мая

"Дракона" запустят 1 мая

3 часа назад
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

3 часа назад
У здания Европарламента в Страсбурге против "жилетов" применили газ

У здания Европарламента в Страсбурге против "жилетов" применили газ

3 часа назад
"Ростов" не справился с "Анжи"

"Ростов" не справился с "Анжи"

3 часа назад
На Шри-Ланке продлили комендантский час

На Шри-Ланке продлили комендантский час

3 часа назад
Гран-при Азербайджана. Квят занял шесте место в квалификации

Гран-при Азербайджана. Квят занял шесте место в квалификации

3 часа назад
"Она могла блистать, но этого не случилось". Понаровская о ранней смерти Началовой

"Она могла блистать, но этого не случилось". Понаровская о ранней смерти Началовой

4 часа назад
Спрос на жилье может поддержать "зеленая" ипотека

Спрос на жилье может поддержать "зеленая" ипотека

4 часа назад
Комикс про "советского ассасина" появится на полках магазинов осенью

Комикс про "советского ассасина" появится на полках магазинов осенью

5 часов назад
"Вести в субботу" разобрались в судьбе Гитлера

"Вести в субботу" разобрались в судьбе Гитлера

5 часов назад
Коломойский собрался на Украину

Коломойский собрался на Украину

6 часов назад
Московская погода побила температурный рекорд

Московская погода побила температурный рекорд

6 часов назад
Денис Глушаков уйдет из "Спартака" по окончанию сезона

Денис Глушаков уйдет из "Спартака" по окончанию сезона

6 часов назад
Место крушения Як-18 под Хабаровском сняли на видео

Место крушения Як-18 под Хабаровском сняли на видео

7 часов назад
Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших

Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших

7 часов назад
Утвержден состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Утвержден состав сборной России по биатлону на следующий сезон

7 часов назад
Не забалуют: Беглов лично контролирует ситуацию в Питере

Не забалуют: Беглов лично контролирует ситуацию в Питере

9 часов назад
Почему переедать на праздники не так уж вредно

Почему переедать на праздники не так уж вредно

10 часов назад
"Прямая линия" президента Путина пройдет летом

"Прямая линия" президента Путина пройдет летом

12 часов назад
Врачи предлагали отрезать ногу Юлии Началовой, но та категорически отказалась

Врачи предлагали отрезать ногу Юлии Началовой, но та категорически отказалась

12 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

26.04.2019 19:13
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

26.04.2019 17:12
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09