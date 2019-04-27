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27 апреля 201918:31

"Ростов" не справился с "Анжи"

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Матчем в Каспийске стартовал двадцать шестой тур чемпионата России по футболу. "Анжи" принимал "Ростов". Встреча завершилась вничью 1:1.

"Ростов" претендует на место в Лиге Европы, "Анжи" находится в зоне вылета. Неудивительно, что преимущество гостей довольно быстро обозначилось сначала на поле, а потом и на табло. На 35 минуте вратарь Юрий Дюпин неоднократно выручавший махачкалинцев капитулировал после удара Романа Еременко.

Но "Анжи" тоже искал шансы в атаке. У ворот Сергея Песьякова тоже возникали опасные моменты, и один из них был реализован Камиль Закиров, добивший в сетку, отраженный голкипером мяч. Ростовчане не хотели терять очки в игре с аутсайдером. Возможности забить победный мяч у команды Валерия Карина были, но надежно сыграл Дюпин. В итоге ничья 1:1.

"Ростов" набрал 36 очков и поднялся на 7 место. У "Анжи" 22 очка и 15 место. От спасительного14 места махачкалинцев отделяют два очка.

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