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27 апреля 201919:31

Филарет мечтает о патриархате

Православную церковь Украины (ПЦУ) не устраивает статус митрополии, заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет. Он верит, что мировое православие когда-нибудь признает украинскую церковь патриархатом.

Как напомнил Филарет, ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но на Украине существует Киевский патриархат. "Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов. Я третий патриарх", — приводит слова украинского священнослужителя "Интерфакс".

Тем не менее, для православного мира Православная церковь Украины является Киевской митрополией. Патриарх выразил надежду на то, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом. А время это придет, когда все украинское православие объединится в одну церковь, добавил он.

Филарет также убежден, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь. По его словам, она будет почти равна Московскому патриархату, и не признавать такую церковь невозможно.

В январе этого года патриарх Филарет распорядился поминать его в молитвах как "патриарха Киевского и всея Руси-Украины". Только после Филарета следует молиться за номинального главу недавно созданной Православной церкви Украины Епифания. В пресс-службе патриарха Московского и всея Руси заявили, что "все это похоже на цирк".

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