"Дружба": чистотой нефти займется спецкомиссия

Министр энергетики РФ Александр Новак создал межведомственную комиссию для проверки качества нефти, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба".

В комиссию вошли представители Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО "Транснефть".

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил Новаку в недельный срок разобраться, почему на экспорт в Белоруссию шла некачественная нефть. Данные требовалось отправить в Генпрокуратуру. Кроме того, Медведев предложил усовершенствовать законодательство в области добычи, хранения и транспортировки нефти, передает ТАСС.

19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба". 23 апреля Белоруссия приостановила из-за этого экспорт светлых нефтепродуктов. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал повысить качество нефти к 29 апреля.

В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. Президент России Владимир Путин пообещал начать спецрасследование, если корпортаивное ни к чему не приведет.