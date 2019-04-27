Украинка, задержанная с 10 детьми, еще одного продала в России

Гражданка Украины, 36-летняя Юлия Сусляк, которую задержали в Грузии по обвинению в торговле детьми (трафикинге), имела одиннадцать детей и одного из них раньше продала в России. Об этом сообщила прокурор Тея Гиоргадзе, ведущая дело украинки. Она выступила в субботу, 27 апреля, по окончании судебного заседания по делу Сусляк.

По словам прокурора, в РФ украинка продала девятимесячного ребенка, и в ее деле есть подтверждающие это документы. Между тем ее адвокат Зураб Тодуа доводы прокуратуры отрицает. Он настаивает на том, что ребенок его подзащитной умер.

Сусляк была задержана 26 апреля. Полицейским показалось подозрительным, что при пересечении грузинской границы женщина сообщила, что является матерью всех находящихся с ней десяти детей. Однако, по документам, четверо из них родились в 2017 году, а трое — в 2018-м.

В грузинских правоохранительных органах не исключают, что Сусляк приехала в Грузию, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию и там продать.

Сама подозреваемая сообщила на допросе, что несколько детей родились в результате ЭКО, а ее одиннадцатый ребенок скончался в России. В субботу суд принял решение оставить задержанную под арестом. Ей грозит лишение свободы на срок от 14 до 17 лет, пишет ТАСС.