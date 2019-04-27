Умер Алексей Лебедь

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь. Ему было 64 года. Причиной смерти, как сообщает ТВК, стало внутреннее кровоизлияние. Лебедь умер в больнице.

Сообщение о смерти политика подтвердили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.

Нынешний глава республики Валентин Коновалов пообещал помочь семье покойного.

Алексей Лебедь возглавлял Хакасию с 1996 по 2009 год. С 2011 политической деятельностью не занимался.