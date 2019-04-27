Стало известно, почему Бутина решила не обжаловать приговор

Отец осужденной Марии Бутиной Валерий Бутин заявил, что их сторона не будет оспаривать решение американского судьи по техническим вопросам, кроме того, на апелляционное обжалование уйдет столько же времени, сколько его дочери назначено в качестве наказания.

Бутины не были готовы к такому жесткому приговору. Однако девушке осталось сидеть 8,5 месяцев из 18. И задача родственников – доставить ее домой с учетом нового срока.

Ранее американский суд приговорил Бутину к 1,5 годам тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на российские власти, сообщает RT.