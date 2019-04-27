Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 апреля 201921:30

Выход США из оружейного соглашения: реакция ЕС

Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа выйти из международного договора о торговле оружием наносит удар по деятельности мирового сообщества, касающейся достижения более эффективного регулирования торговли оружием. Об этом написал в субботу глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter ведомства.

Он выразил сожаление ФРГ в связи с решением Трампа. Маас добавил, что Германия будет продолжать настаивать на ужесточении правил в этой сфере.

Со своей стороны, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в субботу, что решение США отозвать свою подпись под международным договором о торговле оружием не будет способствовать усилиям по предотвращению незаконного оборота и борьбе с утечкой обычных вооружений.

"ЕС будет и впредь призывать все государства, в частности основных экспортеров и импортеров оружия, незамедлительно присоединиться к Договору о торговле оружием", — говорится в коммюнике ЕВС, выдержки из которого приводит "Интерфакс".

В документе подчеркивается, что договор о торговле оружием является "ключевым многосторонним инструментом", который направлен на укрепление ответственности и транспарентности в международной торговле оружием. Кроме того, он способствует предотвращению и искоренению незаконной торговли оружием. В этой связи ЕС решительно поддерживает данный международный договор, отмечается в документе.

Трамп заявил в минувшую пятницу, 26 апреля, что его администрация не допустит ратификации международного договора о торговле оружием.

По данным ЕВС, из стрелкового оружия и разных видов легких вооружений в мире убивают около 500 тысяч человек каждый год.

Сейчас

20:38

Окрестности Алеппо обстреляли минометчики: есть убитые

19:47

Прыгнула вслед за ребенком с 10 этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара

19:33

Умер Алексей Лебедь

18:56

Самолет "Аэрофлота" сбросил высоту и полетел обратно в Москву

18:26

Благодатный огонь отправился в Россию

18:21

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

18:15

У здания Европарламента в Страсбурге против "жилетов" применили газ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Окрестности Алеппо обстреляли минометчики: есть убитые

Окрестности Алеппо обстреляли минометчики: есть убитые

1 час назад
Умер Алексей Лебедь

Умер Алексей Лебедь

2 часа назад
Благодатный огонь отправился в Россию

Благодатный огонь отправился в Россию

3 часа назад
Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы журналистов

Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы журналистов

4 часа назад
Выход США из оружейного соглашения: реакция ЕС

Выход США из оружейного соглашения: реакция ЕС

30 минут назад
Прервавший полет в Волгоград самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

Прервавший полет в Волгоград самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

2 часа назад
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

4 часа назад
Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара

Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара

1 час назад
"Дружба": чистотой нефти займется спецкомиссия

"Дружба": чистотой нефти займется спецкомиссия

1 час назад
Дочь Юлии Началовой сыграла на рояле в память о маме и рассказала, кем хочет стать

Дочь Юлии Началовой сыграла на рояле в память о маме и рассказала, кем хочет стать

3 часа назад
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

3 часа назад
Первые боевые пуски: "Торнадо-С" отстрелялись на полигоне Капустин Яр

Первые боевые пуски: "Торнадо-С" отстрелялись на полигоне Капустин Яр

6 часов назад
Стало известно, почему Бутина решила не обжаловать приговор

Стало известно, почему Бутина решила не обжаловать приговор

45 минут назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Китай и Россия открывают тысячи возможностей для всей Евразии

Китай и Россия открывают тысячи возможностей для всей Евразии

16 минут назад
Горбачев прокомментировал изменение риторики Трампа

Горбачев прокомментировал изменение риторики Трампа

58 минут назад
"Динамо" и "Ахмат" обошлись без забитых мячей

"Динамо" и "Ахмат" обошлись без забитых мячей

1 час назад
Украинка, задержанная с 10 детьми, еще одного продала в России

Украинка, задержанная с 10 детьми, еще одного продала в России

1 час назад
Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

1 час назад
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

2 часа назад
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

2 часа назад
Филарет мечтает о патриархате

Филарет мечтает о патриархате

2 часа назад
"Дракона" запустят 1 мая

"Дракона" запустят 1 мая

3 часа назад
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

3 часа назад
У здания Европарламента в Страсбурге против "жилетов" применили газ

У здания Европарламента в Страсбурге против "жилетов" применили газ

3 часа назад
"Ростов" не справился с "Анжи"

"Ростов" не справился с "Анжи"

3 часа назад
На Шри-Ланке продлили комендантский час

На Шри-Ланке продлили комендантский час

3 часа назад
Гран-при Азербайджана. Квят занял шесте место в квалификации

Гран-при Азербайджана. Квят занял шесте место в квалификации

3 часа назад
"Она могла блистать, но этого не случилось". Понаровская о ранней смерти Началовой

"Она могла блистать, но этого не случилось". Понаровская о ранней смерти Началовой

4 часа назад
Спрос на жилье может поддержать "зеленая" ипотека

Спрос на жилье может поддержать "зеленая" ипотека

4 часа назад
Комикс про "советского ассасина" появится на полках магазинов осенью

Комикс про "советского ассасина" появится на полках магазинов осенью

5 часов назад
"Вести в субботу" разобрались в судьбе Гитлера

"Вести в субботу" разобрались в судьбе Гитлера

5 часов назад
Коломойский собрался на Украину

Коломойский собрался на Украину

6 часов назад
Московская погода побила температурный рекорд

Московская погода побила температурный рекорд

6 часов назад
Денис Глушаков уйдет из "Спартака" по окончанию сезона

Денис Глушаков уйдет из "Спартака" по окончанию сезона

6 часов назад
Место крушения Як-18 под Хабаровском сняли на видео

Место крушения Як-18 под Хабаровском сняли на видео

7 часов назад
Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших

Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших

7 часов назад
Утвержден состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Утвержден состав сборной России по биатлону на следующий сезон

7 часов назад
Не забалуют: Беглов лично контролирует ситуацию в Питере

Не забалуют: Беглов лично контролирует ситуацию в Питере

9 часов назад
Почему переедать на праздники не так уж вредно

Почему переедать на праздники не так уж вредно

9 часов назад
"Прямая линия" президента Путина пройдет летом

"Прямая линия" президента Путина пройдет летом

12 часов назад
Врачи предлагали отрезать ногу Юлии Началовой, но та категорически отказалась

Врачи предлагали отрезать ногу Юлии Началовой, но та категорически отказалась

12 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

26.04.2019 19:13
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

26.04.2019 17:12
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09