"Динамо" и "Ахмат" обошлись без забитых мячей

Субботнюю программу 26 тура российской премьер-лиги завершил матч в Химках, где "Динамо" принимало грозненский "Ахмат". Встреча завершилась с тем же счетом, что и началась – 0:0.

Команды действовали довольно осторожно, поэтому опасных моментов было создано немного. В первом тайме ближе к успеху были динамовцы. Вратарь "Ахмата" Евгений Городов дважды спас после ударов Мигела Кардозу. После перерыва могли забить гости, но вратарь Антон Шунин отбил удары Милада Мохаммади и Бекима Балая.

В итоге ничья 0:0. У "Ахмата" стало 35 очков, и он занимает восьмое место. "Динамо" с 29 очками идет двенадцатым.