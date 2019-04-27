В США неизвестный открыл стрельбу в синагоге: есть пострадавшие

В синагоге города Поуэй (США, штат Калифорния) неизвестный злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой пострадали три человека.

По информации американских СМИ, инцидент произошел около 11:30 утра по местному времени, передает ТАСС. Сообщается об одном задержанном, при этом не уточняется, идет ли в данном случае речь о стрелке. О других подробностях инцидента пока не сообщается.