Допинг-скандал в "Авангарде": представителям клуба грозит дисквалификация на 4 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено завести дело в отношении клуба Континентальной хоккейной лиги – омского "Авангарда". Подвергнуться штрафным санкциям рискуют главный тренер Боб Хартли и нападающий Денис Зернов.

Представители РУСАДА утверждают, что канадский наставник команды совместно с врачом омичей не позволили им совершить допинг-тест с участием Зернова, сообщает Чемпионат.Com. Такие действия считаются грубым нарушением регламента, которое может повлечь отстранением от хоккейной деятельности сроком до 4 лет.

Теперь в РУСАДА намерены открыть дело в отношении Хартли, Зернова, а также врача команды Дмитрия Батушенко.

Напомним, что "Авангард" является финалистом Кубка Гагарина. В недавно завершившейся финальной серии плей-офф омские хоккеисты уступили московскому ЦСКА со счетом 0:4.