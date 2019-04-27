"Барселона" досрочно выиграла 26-й титул чемпиона Испании

В чемпионате Испании досрочно определился победитель турнира – им стала "Барселона", которая оформила чемпионство за 3 тура до завершения национального первенства. Это стало известно после того, как каталонцы обыграли "Леванте".

Встреча с валенсийским клубом завершилась минимальной победой "сине-гранатовых" — 1:0. Автором победного гола стал аргентинский нападающий Лионель Месси, поразивший ворота соперника на 62-й минуте. Это мяч стал единственным в матче и принес "Барселоне" 26-й титул чемпиона страны.

Благодаря победе над "Леванте" у каталонцев стало 83 очка. От ближайшего преследователя – мадридского "Атлетико", они оторвались на девять очков и даже в случае трех поражений "Барсы" в трех оставшихся играх и таком же количестве побед "матрасников" по дополнительным показателям клуб из Каталонии все равно будет выше.

Отметим, что "Барселона" смогла защитить свой титул после успеха в минувшем сезоне Примеры.