600-й гол Роналду принес "Ювентусу" ничью в матче с "Интером"

Туринский "Ювентус" завершил ничьей матч 34 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречался с миланским "Интером". Поединок, проходивший на стадионе "Сан-Сиро", победителя не выявил – 1:1.

Интеристы вышли вперед уже на седьмой минуте матча после того, как бельгийский полузащитник Раджа Наингголан ударом с лета поразил ворота Войцеха Щенсны. Ответ со стороны футболистов "Старой синьоры" пришел почти спустя час после гола бельгийца – на 62-й минуте португальский форвард "Юве" Криштиану Роналду забил Самиру Хандановичу в ближний угол и выровнял счет, который до финального свистка уже не менялся. Для португальца этот гол стал 600-м в клубной карьере.

После этого матча в активе "Ювентуса" стало 88 очков. Напомним, что туром ранее "бело-черные" досрочно оформили победу в Серии "А". "Интер" же с 62 баллами замыкает тройку лучших в турнирной таблице чемпионата.