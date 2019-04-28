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28 апреля 201900:11

Православные встречают Пасху

Перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим, призвав их научиться побеждать зло в своей собственной жизни и не сдаваться перед ним. Прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя ведет телеканал "Россия-1".

Предстоятель РПЦ напомнил, что к победе Иисуса Христа над смертью причастны все верующие. "Если мы верим в Иисуса Христа, если мы верим в его победу над злом, мы становимся сопричастниками этой победы", — подчеркнул он.

В ночь на Пасху вокруг храма Христа Спасителя совершается крестный ход, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси. К торжественной литургии из Иерусалима в храм доставлена частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня. На пасхальном богослужении присутствуют президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин, другие общественные и политические деятели.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие в истории христианства — воскресение Иисуса Христа из мертвых. Русская Православная Церковь вычисляет дату праздника, исходя из солнечного и лунного календарей, в этом году он приходится на 28 апреля.

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