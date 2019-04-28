Российские синхронисты выиграли 3 золота на этапе Мировой серии

В японской столице Токио проходит этап Мировой серии по синхронному плаванию. В технических программах главными триумфаторами стали спортсмены из России. Общими усилиями они завоевали 3 золотые медали.

Светлана Колесниченко одержала победу в индивидуальных женских соревнованиях. Еще две медали – у спортсменов парного разряда: все та же Колесниченко в тандеме со Светланой Ромашиной первенствовала в дуэте, а Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева – в смешанном дуэте.

Групповые выступления российскими спортсменами представлены не были.