Венгер получил предложение возглавить "Лион"

Французский специалист и бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение от представителей "Лиона" возглавить клуб. В клубе чемпионата Франции подыскивают замену Бруно Женезио, который летом покинет команду.

Боссы "Лиона" уже вышли на связь с Венгером и готовы сделать его наставником команды, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на L'Equipe. Ранее Венгер как раз сообщал о том, что он готов вернуться на тренерский мостик по окончании текущего сезона.

Напомним, что француз находится без работы с тех пор, как в мае 2018 года принял решение покинуть "Арсенал". Он работал в лондонском клубе на протяжении 22 лет.