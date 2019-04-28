В США рухнул строительный кран: 4 погибших

В американском городе Сиэтле в результате падения строительного крана погибли четыре человека, еще трое пострадали.

По информации пожарного департамента города, кран рухнул на проезжую часть, повредив пять автомобилей, передает ТАСС. Информации о причинах инцидента не поступало.