Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время тушение огня продолжается, оно осуществляется по нескольким боевым участкам, передает ТАСС. Правоохранительными органами рассматриваются несколько версий причин возникновения пожара, в том числе, электротехническая неисправность и нарушение правил пожарной безопасности.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Воронежской области, к моменту прибытия пожарных огнем была охвачена половина здания — 20 тысяч квадратных метров. Позже возгорание распространилось на все здание. В тушении пожара были задействованы 124 человека и 50 единиц техники.