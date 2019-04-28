"Лидеры России" передают свой опыт молодому поколению

Финалисты конкурса "Лидеры России" проведут в школах авторские мастер-классы для старшеклассников. Они расскажут школьникам, как добиться успеха и о карьерных стереотипах. Также "Лидеры России" поделятся со старшеклассниками опытом, знаниями и секретами успешного профессионального развития.

После мастер-классов стартует видео-конкурс "Я и моя школа через 10 лет…". Победители смогут пройти тестирование "Карьерный потенциал" и получить персональную консультацию от экспертов в области будущей профессии и карьеры.