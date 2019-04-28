Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

О каких-либо подробностях произошедшего пока не сообщается, передает ТАСС.