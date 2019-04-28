"Норвич Сити" спустя 3 года вернулся в АПЛ

"Норвич Сити" первым из клубов Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона английского футбола пополнил ряды премьер-лиги. "Канарейки" обеспечили себе досрочный выход в высший эшелон Англии, обыграв в матче 45 тура "Блэкберн".

Встреча против "бродяг" завершилась для футболистов "Норвича" победой со счетом 2:1. На гол защитника "Блэкберна" Льюиса Трэвиса хозяева поля ответили мячами Марко Штиперманна и Марио Вранчича.

Благодаря домашнему успеху "Норвич" набрал 91 очко и гарантировал себе одно из двух мест, дающих право прямого выхода в премьер-лигу.

В борьбе лидеров теперь остается открытым один вопрос – кто станет победителем дивизиона. Конкурентом "Норвича" является "Шеффилд Юнайтед", отстающий на три очка. Однако для выигрыша титула "канарейкам" достаточно набрать один балл в матче заключительного тура против "Астон Виллы".