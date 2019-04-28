28 апреля 201908:27
Пожар под Воронежем: открытое горение ликвидировано
На загоревшемся в ночь на воскресенье в Воронежской области распределительном центре, принадлежащем крупнейшей в России розничной сети "Магнит", ликвидировано открытое горение.
Как сообщалось, информация о возгорании поступила в 00:08 воскресенья, 28 апреля, огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, напоминает РИА Новости. В течение короткого времени площадь пожара увеличилась до 42 тысяч квадратных метров.
В борьбе с огнем задействованы 124 человека и 50 единиц техники. Пожар был локализован в 04:12, открытое горение ликвидировано в 08:00.
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