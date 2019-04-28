В Коломне от огня спасли Никитский храм

В Коломне в ночь на воскресенье загорелась крыша Никитского храма. Огонь распространился на несколько сотен квадратных метров, пишет "Интерфакс".

"Очаг располагался под кровлей", — рассказал источник агентства в городских службах.

Служители культового сооружения справились с огнем самостоятельно. Как сообщили в МЧС, пожар вспыхнул в три часа ночи после завершения пасхальной службы. Пострадавших нет.