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28 апреля 201909:12

В Коломне от огня спасли Никитский храм

vk.com/nikitakolomna

В Коломне в ночь на воскресенье загорелась крыша Никитского храма. Огонь распространился на несколько сотен квадратных метров, пишет "Интерфакс"

"Очаг располагался под кровлей", — рассказал источник агентства в городских службах.

Служители культового сооружения справились с огнем самостоятельно. Как сообщили в МЧС, пожар вспыхнул в три часа ночи после завершения пасхальной службы. Пострадавших нет.

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