Следователи назвали предварительные причины пожара на складе "Магнита"

В селе Нечаевка Воронежской области пожарные справились с открытым огнем на складе регионального распределительного центра сети "Магнит". Пожар охватил 42 тысячи квадратных метров, в здании рухнула крыша. Пострадавших от огня нет.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-служба ГУ МЧС по области, расчеты столкнулись с рядом проблем при тушении: специфической конструкцией склада, перебоями в подаче воды и сильным ветром. К 8 утра в воскресенье 124 человека и 50 единиц техники пожар ликвидировали. Отмечается, что пожарных вызвали поздно, и огонь охватил большую площадь.

Прокуратура организовала проверку после пожара на складе "Магнита". Следователи в качестве основных причин возникновения огня рассматривают неисправность электропроводки и приборов, а так же нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщил ТАСС замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрей Колыванов, пожар не повлияет на снабжение населения продуктами. По словам Колыванова, ЧП оставило без работы около 900 сотрудников склада.

"Насколько я знаю, деятельность центра охватывала Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области", — сказал чиновник.