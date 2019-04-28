Хабиб Нурмагомедов провел спарринг с медведем

Отбывающий дисквалификацию чемпион мира ММА в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик с медведем. Запись сделана на родине Хабиба в Дагестане.

Хабиб изобразил бой с ручным медведем. Животное было в намордники и на привязи. Нурмагомедов написал на сое странице в социальной сети – "старые друзья встретились."

Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором в октябре прошлого года, после чего был дисквалифицирован. Возвращение Хабиба в октагон запланировано на сентябрь. Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.