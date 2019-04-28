Иран готовит ответ на американские санкции

В ответ на американские санкции Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

"Выход из ДНЯО — один из вариантов", — сказал Зариф, выступая в эфире государственного телевидения.

Договор действует с 1970 года. В настоящее время сторонами ДНЯО являются 190 государств. Документ разработан комитетом по разоружению ООН. Его цель — не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Америкой в ноябре 2018 года.