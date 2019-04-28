В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе. Об этом ТАСС рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. Женщину подняли из воды, но она умерла в больнице.

Медики продолжают лечение еще пятерых спасенных, а двое отпущены домой.

Сильный ветер перевернул прогулочный катер у Канонерского острова в Санкт-Петербурге 27 апреля в 21:30. Спасатели подняли на борт восемь человек, поиски еще одного пассажира продолжаются.

Прокуратура возбудила уголовное дело по нарушению правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.