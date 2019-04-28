28 апреля 201911:13
Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани
В Казани ребенок вылетел из коляски на проезжую часть в результате безрассудной попытки его матери пересечь 10-полосную магистраль в удобном ей месте. Очевидец снял на видео момент ДТП.
Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 27 апреля на загруженной улице Вишневского. Женщине удалось пересечь семь полос — водители ругались, но притормаживали и уступали ей дорогу. Авария произошла на восьмой полосе, так как владелец минивена поздно заметил пешехода и не успел сдать в сторону.
Машина врезалась в коляску, после чего ребенок вылетел на асфальт. Его мать тоже оказалась на земле, но тут же поднялась на ноги и бросилась на помощь. Маленького пациента доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой.
Сейчас
11:45
Убиты отец и братья подозреваемого в организации пасхальных взрывов
Картина дня
-
Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы
- Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
- Варвара Караулова вышла на свободу
- Опытный самоле МС-21 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
- Трагедия на "Схидкарбоне": подняты тела всех погибших
Самое читаемое
-
Знаменитую актрису нашли на дне бассейна
- 1 мая у всех изменится жизнь
- Убившую своего хозяина домашнюю птицу решили не усыплять
- Русская мошенница развела элиту Нью-Йорка на сотни тысяч долларов
- Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон
- Умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Выбираем правильные яйца к Пасхе
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Благодатный огонь достиг Крыма
6 минут назад
Француз переплыл Атлантику в бочке
1 час назад
Путин поздравил россиян с Пасхой
2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов провел спарринг с медведем
1 час назад
В Испании выбирают парламент
4 часа назад
Иран готовит ответ на американские санкции
1 час назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей
22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике
22.04.2019 12:30
Джеки Чан хочет снять кино в Казахстане
39 минут назад
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
44 минуты назад
Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе
4 часа назад
"Лидеры России" передают свой опыт молодому поколению
5 часов назад
В США рухнул строительный кран: 4 погибших
7 часов назад
Выход США из оружейного соглашения: реакция ЕС
14 часов назад
Стало известно, почему Бутина решила не обжаловать приговор
14 часов назад
"Дружба": чистотой нефти займется спецкомиссия
15 часов назад
Умер Алексей Лебедь
16 часов назад
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
16 часов назад
"Вести в субботу" разобрались в судьбе Гитлера
19 часов назад
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
26.04.2019 17:12
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном
24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир
24.04.2019 10:09