Новый импульс: России пригрозили "устрашающим воздействием"

Свободная демократическая партия Германии предлагает урегулировать конфликт на востоке Украины путем "устрашения внешнего агрессора". Автор документа "Миру на Украине нужен новый импульс" депутат бундестага Рената Альт считает, что усиление давления на Россию поможет склонить стороны к мирным переговорам.

Фракция СвДП предлоижит стратегию для обсуждения в парламенте Германии, пишет газета Bild. Предполагается, что мирному процессу послужит ввод в Донбасс миссии ООН или гражданской полиции из Германии. Их количество должно оказать значительное "устрашающее воздействие".

Рената Альт назвала указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР "презиранием мирного решения конфликта".

Путин во время визита в Китай пояснил, что указ был принят из гуманитарных соображений для защиты прав и свобод брошенных Киевом жителей востока Украины.