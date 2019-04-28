Каракас избавился от "министерства колоний США"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал выход страны из Организации американских государств освобождением от "министерства колоний США". Мадуро заявил, что ОАГ - "организм по вмешательству", не уважающий демократию и международные законы.

"Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ "прощай", — написал Мадуро в Twitter.

Nos liberamos del Ministerio de las Colonias de EE.UU, un organismo injerencista e irrespetuoso de los principios democráticos y el Derecho Internacional. Nuestra Patria Bolivariana e Independiente le dice ADIÓS a la OEA. #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/MtVIx9l40m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г.

Мадуро объявил праздником 27 апреля — день завершения выхода Венесуэлы из ОАГ, который занял два года. Большинство стран в Северной и Южной Америках не признали законность выборов президента Венесуэлы, на которых победил Мадуро.