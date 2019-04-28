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Первый визит Ким Чен Ына в Россию 6 минут назад
Мифы и реальность: эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию
В приграничном поселке Хасан всего 600 жителей, и каждый здесь в то утро понимал, что на них смотрит весь мир. Начальник вокзала за последние десятилетия встречал и Ким Ир Сена, и Ким Чен Ира и вот теперь пришла очередь Ким Чен Ына.
Работники корейского протокола постоянно звонят по мобильным, из роуминга. И это при том, что в самой Северной Корее сотовые телефоны есть не у многих. Звонки особой важности — границу пересек поезд Ким Чен Ына.
Северная Корея отсюда всего в 50 метрах. Раньше составы из КНДР прибывали по узкой колее, но теперь в России такие не используются, так что бронепоезду Ким Чен Ына перед тем, как попасть на территорию России, пришлось менять колесные пары.
И то ли шум поезда испугал птиц, то ли просто совпадение, но в небо взлетела красивая стая. Местный депутат посчитала: неспроста.
Как птицы с веток, из вагонов поезда тем временем начали срываться люди в черных костюмах. Уже через несколько секунд личные операторы северокорейского руководителя были у главного вагона.
И вот Ким Чен Ын, глава Корейской Народно-Демократической Республики, впервые на территории России. Здесь его встречает глава государственного протокола. Вокруг Ким Чен Ына так много тайн и мифов, что их продолжали сочинять и про каждую секунду его пребывания в России — якобы он отказался от хлеба-соли, но это не так, хлеб он попробовал.
Затем многие рассказали, что он побывал в домике Ким Ир Сена на границе, а в реальности Ким Чен Ын просто вошел в здание железнодорожного вокзала.
Он постоянно шутит, много смеется. Небо и земля по сравнению с тем, какой образ создан в западных СМИ. Российский президент, который встретился с Ким Чен Ыном впервые, потом скажет о своих впечатлениях: "Человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию, интересный и содержательный собеседник".
Но до той встречи во Владивостоке Ким Чен Ыну еще предстояло добраться из Хасана. Пока помощники что-то проверяли в колесах его состава, на вокзале готовились подать чай. Никаких особых изысков.
Ким Чен Ын рассказал, что давно мечтал оказаться в России, а любой журналист точно мечтал хотя бы попытаться с ним пообщаться. Ранее почему-то никому в мире не удавалось.
- Как вам в России?
- Я приехал в Россию с теплыми чувствами нашего народа и надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным. Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на корейском полуострове и по развитию наших отношений, — ответили Ким Чен Ын.
В следующую секунду у всех работников вокзала точно замерло сердце, потому что северокорейский лидер провел своей ладонью по тем самым перилам, что они начищали наждачной бумагой всего за полчаса до этого. На вокзале сразу закипела жизнь.
Ким Чен Ын ехал в четвертом вагоне, но у бронепоезда северокорейского лидера еще 8 вагонов, в которых находятся в том числе бронеавтомобиль, вагон-ресторан, ателье. В общем, настоящий дом на колесах, и в этот дом многим его непостоянным обитателям надо было успеть запрыгнуть на ходу.
В десятки раз больше во Владивосток примчалось южнокорейских, японских и американских журналистов. Они старались поначалу не привлекать к себе внимания, но когда на территории Дальневосточного университета начали вывешивать северокорейские флаги и стало ясно, что визит точно состоится, чуть ли не из-за каждого дерева вдруг выбежал человек с маленькой камерой.
Кадры с железнодорожного вокзала Владивостока многие транслировали в прямом эфире. Здесь из вагонов выпрыгнули еще и помощники, которые бежали с и без того чистым поручнем, прямо на ходу прикрепили его и так же, на ходу, протирали салфетками.
Среди жителей Владивостока такой визит вызвал большой ажиотаж. На площадь перед железнодорожным вокзалом выходит глава КНДР, и далее многочисленные зрители увидели, как телохранители Ким Чен Ына бегут за его автомобилем. Запредельная самоотдача у каждого члена делегации.
Такого, конечно, еще никогда не бывало – журналисты ВГТРК внутри кортежа Ким Чен Ына. Сам глава Северной Кореи едет в бронированном "Мерседесе".
Личные операторы работают: один – в люке автомобиля, едущего на большой скорости, другой торчит из окна, третий снимает через лобовое стекло. Для операторов Ким Чен Ына нет, конечно, никаких преград — человек сидит практически на водителе и продолжает работу.
Жить Ким Чен Ын будет вот в Первом корпусе Дальневосточного федерального университета, там для него подготовлен специальный номер. Те, кто прибыл в хвосте кортежа, бегут — высокопоставленные пожилые военные и люди в гражданской одежде. Срочно заносят костюмы, коробки и поднимают в номер на верхнем этаже.
С террасы открывается потрясающий вид на Тихий океан: бухта Аякс, мост на остров Русский. Тишина, покой. Несколько непривычная, конечно, картина для Ким Чен ЫНа, ведь у себя дома, в Пхеньяне, если он выходит на балкон такого типа, внизу обязательно массы скандирующих людей. Здесь, во Владивостоке, такого нет.
На следующее утро, когда и должна была состояться встреча президента России и главы КНДР, ажиотаж достиг апогея.
Борьба среди журналистов за место резко обострилась потому, что в последний момент его вдруг пришлось поменять. Из-за шквалистого ветра во Владивостоке панели в потолке над входной группой, через которую должны пройти Владимир Путин и Ким Чен Ын, серьезно сместило, поэтому срочно сменили входную группу, перестелили ковровые дорожки, открыли двери, которые были заперты и переставили заготовленные для журналистов тумбы. Через несколько минут — в момент рукопожатия лидеров — все выглядело так, будто изначально так и должно было быть.
- Я очень давно мечтал с вами встретиться, — говорит Ким Чен Ын Владимиру Путину.
- Да-да, мы давно согласовывали эту встречу, — отвечает российский лидер.
Первая в истории встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Впереди — многочасовые переговоры. Понятно, что основной вопрос — корейское урегулирование.
Для России этот вопрос важен принципиально: КНДР — сосед. От США корейский полуостров находится, что называется, за тридевять земель. И, видимо, потому такая разница в подходах — Вашингтон хочет с наскока решить все проблемы, причем исключительно в свою пользу, используя ковбойский подход: «ты мне сразу отдашь все, а я потом подумаю, дать ли что-то тебе. Москва же выстраивает внешнюю политику кардинально иначе и напоминает, как должно быть.
"Международное, а не кулачное право определяет положение, ситуацию в мире", — подчеркивает Путин. И только на такой основе, считает он, можно продвинуться по пути решение столь тяжелого вопроса, как ядерная разрядка на Корейском полуострове.
"Открыто, откровенно мы будем обсуждать этот вопрос с американским руководством. Здесь нет никаких секретов, позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Что касается снижения угрозы ядерных конфликтов, это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения, им нужны только гарантии своей безопасности, вот и все, об этом нужно думать всем вместе", — заявил Владимир Путин.
Северная Корея многие годы демонстрирует: языком силы разговаривать с ней все равно бесполезно. И это проявляется даже в деталях.
Бронированные "Мерседесы" были доставлены сюда на спецпоезде. Обратим внимание — Ким Чен Ын пользуется машинами производства Германии.
На встрече с Путиным лидер КНДР продемонстрировал небывалую до того момента готовность к диалогу в тех форматах, что приняты в обычной дипломатической практике. Переговоры лидеров один на один, затем — с членами делегаций, заявления для прессы перед камерами. И единственное отличие, которое бросалась в глаза, — уж слишком щепетильное отношение помощников.
Один помощник брызгал спиртом на стул, на которой должен был сесть лидер КНДР, и, надев белые перчатки, тщательно протирал его салфетками, затем проверял стул каким-то дозиметром и не понимал, почему это вызывает интерес журналистов. Через 5 минут начал с такой же тщательностью все сначала – выяснилось, что все это время он готовил не тот стул.
Другой помощник следил за напольным покрытием, по которому предстояло пройти Ким Чен Ыну. И, увидев какую-то неровность, просил срочно все исправить.
Затем — те самые знаменитые северокорейские аплодисменты. Ким Чен Ын услышал их на торжественном вечере, корейцы хлопают вовсю Путину и Киму. Это могло бы продолжаться, как известно, бесконечно долго, но в России другие традиции.
Путин в своем выступлении говорит о конкретных вещах: объединив усилия, можно разрубить тот клубок проблем, что запутывался десятилетия: "Как гласит корейская мудрость, если соединить силы, то можно сдвинуть скалу".
Русские народные и военные песни — то, что многие корейцы считают чем-то родным. "Многие из них говорят, что такие песни, как "Катюша", это корейские песни", — рассказал Виктор Елисеев, художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.
На каждом столе — специально изготовленные медали, подарки для участников встречи. Для членов делегаций заготовлены тарелки с изображением крепкого рукопожатия Владимира Путина и Ким Чен Ына, надписью на русском и корейском "Добро пожаловать".
Председатель КНДР пригласил Путина приехать в Северную Корею с ответным визитом. Ким Чен Ын, прощаясь, жал руку российскому президенту секунд 25, а потом еще махал рукой из окна.
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