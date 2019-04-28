Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку

В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.

Судьи оценили выступление Дины в 22,000 балла, что принесло ей первое место. Второй стала израильтянка Линой Ашрам, набравшая 21,850 балла, Бронза у американки Лауры Зенг (20,350).

В упражнениях с мячом Дина Аверина стала второй с результатом 21,100 балла. Победу праздновала Ашрам 21,750 балла. Третье место у представительницы Белоруссии Екатерине Галкиной (20,500).