Песков объяснил, почему "Один пояс, один путь" выгоден для России

Проект "Один пояс, один путь" рассчитан на многие годы, и взаимодействие России с Китаем будет выстраиваться в плоскости взаимовыгодных интересов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Президент акцентирует всячески необходимость сопряжения нашего интеграционного процесса, то есть ЕврАзЭС и проекта "Один пояс, один путь". Именно сопряжение. "Один пояс, один путь" действительно очень мощный проект, он рассчитан многие годы, потому что китайцы в целом мыслят вековыми категориями, они никогда не ориентируются на один или на два года", — пояснил Песков.

"Пересечение интересов нашей интеграции с китайским проектом в тех точках, где это представляет взаимный интерес, то есть там, где это выгодно и нам, и нашим китайским партнерам, вот это как раз и есть та плоскость, где может и обязательно будет выстраиваться взаимодействие", — добавил он.

Проект выгоден России: он означает реализация крупных инфраструктурных проектов, транспортных, связанных со связью, логистикой и коммуникациями. "Все это может дать нам определенные дивиденды и, конечно, глупо было бы от них отказываться, и тем более, глупо бы было не пытаться эти дивиденды гармонизировать, еще раз повторюсь, с интересами интеграционного процесса в рамках ЕврАзЭС", — пояснил Песков.