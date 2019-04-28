Умер еще один арестант "Матросской тишины"

В больнице от передозировки наркотиков скончался еще один заключенный столичного СИЗО №1.

"Врачи не смогли спасти ему жизнь", — рассказал источник "Интерфакса".

Два подследственных были госпитализированы в реанимацию одной из московских больниц в ночь на 24 апреля этого года. Врачи диагностировали у них отравление метадоном. Еще один арестант умер в "Матросской тишине".

Как сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков. Во всех следственных изоляторах Москвы начались внеплановые проверки.