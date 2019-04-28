ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР. Ранее Зеленский выразил готовность вести переговоры по обмену пленных по формуле "всех на всех".

"Со стороны Киева мы видим лишь заявления и лозунги", — приводит "Интерфакс" слова омбудсмена самопровозглашенной Луганской народной республики Ольги Кобцевой.

Правозащитник отметила, что в рамках Минских договоренностей от ЛНР неоднократно направлялись списки пленных и подтверждалась готовность к диалогу, однако активных действий со стороны Украины не последовало. Кобцева выразила надежду на активизацию переговорного процесса по обмену пленными.

В Совмине ДНР напомнили, что пока Зеленский не обладает полномочиями, чтобы непосредственно влиять на переговорный процесс. И предложили дождаться инаугурации избранного президента.

Ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз.