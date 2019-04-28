Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина исполнила пятерной прыжок на тренировке. 12-летняя спортсменка разместила видео прыжка на своей странице в социальной сети.

Олеся исполнила прыжок сальхов в пять оборотов с помощью лонжи — страховочного приспособления, сообщает ТАСС. Воспитанница тренеров Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых планирует дальше осваивать этот элемент, который не выполняет ни одна из фигуристок. Даже не разработаны критерии оценок прыжков в пять оборотов.

Ранее, ровесник Олеси, ученик Сергея Давыдова Максим Белявский выполнил тулуп в пять оборотов. В мужском фигурном катании также нет спортсменов, выполняющих подобные прыжки.