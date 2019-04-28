Песков: китайские экономические методы могут не сработать в России

Методы, которые применяет Китай для роста экономики, не обязательно сработают в России, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Китайцы думают на очень длинную перспективу, у нас этого времени нет. У нас президент поставил задачи конкретные и очень сжатые по времени", — пояснил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

6-процентный рост экономики, как в Китае, это пока мечта, в России все же иная экономическая структура. Но в течение 2 лет Россия должна выйти "на темпы, опережающие среднемировые".