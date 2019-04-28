У России и Китая схожие позиции по Сирии, Ливии и Венесуэле

И Россия, и Китай считают неприемлемой любую попытку свержения власти в третьей стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Венесуэле.

Оба лидера – и Владимир Путин, и Си Цзиньпин – акцентировали полную неприемлемость попыток применить силу и международное давление на суверенную страну с тем, чтобы поменять там руководство, рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Было подчеркнуто обоими лидерами, что народы этих стран должны самостоятельно определять свое будущее и свое политическое руководство. И по Сирии, и по Ливии позиция России и Китая во многом сходны. Мы разделяем одинаковые ценности, свободные от гегемонистских устремлений кого бы то ни было, основанные на взаимном уважении, доверии и готовности учитывать интересы друг друга", — подчеркнул Песков, добавив, именно такая атмосфера сложилась в отношениях России и Китая.