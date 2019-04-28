Песков ответил на "тайный" вопрос

Президенту приходится перед каждой встрече читать в среднем от 5 до 10 страниц документов, при этом в первый день визита в Китай было 5 или 6 встреч, к каждой из которых нужно было подготовиться, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев попросил его ответить на "совсем тайный" вопрос о том, сколько страниц пришлось прочитать главе государстве перед каждой встречей.

"Кроме того, еще могут быть отдельные справки и по людям, и по темам сотрудничества, и по проектам. Поэтому это огромный массив, и чтобы с ним управиться, нужно иметь определенную сноровку и талант", — подчеркнул Песков