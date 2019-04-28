Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 апреля 201913:44

"Сирийский перелом" завершился в "Патриоте"

Российская военно-патриотическая акция "Сирийский перелом", которая стартовала 23 февраля, завершилась в воскресенье, 28 апреля в подмосковном парке "Патриот". Именно он стал конечным пунктом маршрута поезда с трофейным оружием террористов, объехавшего в рамках акции всю страну.

Как сообщил на торжественной церемонии встречи поезда заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, за 65 дней пути эшелон преодолел 28,5 тысяч километров. Он побывал в 62 городах, где в мероприятиях приняли более миллиона человек. Экскурсоводами выступали российские военнослужащие, принимавшие участие в операции в Сирии.

На всех станциях, куда прибывал поезд, работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. А в ряды "Юнармии" за эти 65 дней было принято более 23 тысяч человек, добавил он.

По словам Картаполова, в Санкт- Петербурге посмотреть трофейное оружие террористов пришли 54 тысячи 650 человек, в Казани — 42 тысячи 655 человек, во Владимире, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Хабаровске количество посетителей превысило 30 тысяч человек. Самой северной остановкой маршрута стал Мурманск.

Главными задачами акции "Сирийский перелом" замминистра обороны РФ назвал военно-патриотическое воспитание, популяризацию военной службы, а также полученную россиянами возможность убедиться в успехах и сирийской армии, и российских Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Организаторы акции хотели "рассказать правду, что там сейчас происходит на самом деле". "Мы считаем эту цель достигнутой", — пояснил Картаполов, слова которого приводит "Интерфакс".

Поезд с трофейным оружием и военной техникой террористов, состоящий из 18 вагонов, отправился в путь 23 февраля этого года с Казанского вокзала в Москве. Экспозиция вмещала более 500 образцов вооружений и техники, в том числе бронетанковую, инженерную техника, артиллерию, бронеавтомобили, а также холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, иностранные рационы питания, экипировка и оборудование террористов.

Сейчас

14:37

Дом, в который попала молния, горел полчаса

12:32

Умер еще один арестант "Матросской тишины"

11:45

Убиты отец и братья подозреваемого в организации пасхальных взрывов

11:19

Благодатный огонь достиг Крыма

09:09

Путин поздравил россиян с Пасхой

08:27

Пожар под Воронежем: открытое горение ликвидировано

07:23

Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков ответил на "тайный" вопрос

Песков ответил на "тайный" вопрос

57 минут назад
Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере

Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере

48 минут назад
Пасха несет миру обновление и божественную радость

Пасха несет миру обновление и божественную радость

12 минут назад
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

1 час назад
National Interest придумал, как помириться США и России

National Interest придумал, как помириться США и России

29 минут назад
Мифы и реальность: эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию

Мифы и реальность: эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию

1 час назад
Стало известно, почему на машине Путина были китайские номера

Стало известно, почему на машине Путина были китайские номера

1 час назад
Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

1 час назад
Новый импульс: России пригрозили "устрашающим воздействием"

Новый импульс: России пригрозили "устрашающим воздействием"

3 часа назад
Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

1 час назад
Установлена личность стрелявшего в калифорнийской синагоге

Установлена личность стрелявшего в калифорнийской синагоге

8 часов назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Ученые уточнили, что будет с теми, кто стрессует на работе и плохо спит

Ученые уточнили, что будет с теми, кто стрессует на работе и плохо спит

9 минут назад
Дина Аверина была первой в упражнениях с булавами

Дина Аверина была первой в упражнениях с булавами

28 минут назад
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

59 минут назад
"Сирийский перелом" завершился в "Патриоте"

"Сирийский перелом" завершился в "Патриоте"

1 час назад
У России и Китая схожие позиции по Сирии, Ливии и Венесуэле

У России и Китая схожие позиции по Сирии, Ливии и Венесуэле

1 час назад
Песков: китайские экономические методы могут не сработать в России

Песков: китайские экономические методы могут не сработать в России

1 час назад
Зеленский поздравил православных на двух языках

Зеленский поздравил православных на двух языках

1 час назад
Песков объяснил, почему "Один пояс, один путь" выгоден для России

Песков объяснил, почему "Один пояс, один путь" выгоден для России

1 час назад
Песков рассказал, как Путин живет в плотном графике

Песков рассказал, как Путин живет в плотном графике

1 час назад
"Уфа" нанесла "Уралу" крупное поражение

"Уфа" нанесла "Уралу" крупное поражение

1 час назад
Умер еще один арестант "Матросской тишины"

Умер еще один арестант "Матросской тишины"

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 апреля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 апреля 2019 года

1 час назад
Пропавшему без вести пассажиру катера не хватило спасательного жилета

Пропавшему без вести пассажиру катера не хватило спасательного жилета

1 час назад
Убиты отец и братья подозреваемого в организации пасхальных взрывов

Убиты отец и братья подозреваемого в организации пасхальных взрывов

2 часа назад
Каракас избавился от "министерства колоний США"

Каракас избавился от "министерства колоний США"

2 часа назад
Участник недели моды в Сан-Паулу скончался прямо на подиуме

Участник недели моды в Сан-Паулу скончался прямо на подиуме

2 часа назад
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

2 часа назад
Джеки Чан хочет снять кино в Казахстане

Джеки Чан хочет снять кино в Казахстане

3 часа назад
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

3 часа назад
Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

4 часа назад
Иран готовит ответ на американские санкции

Иран готовит ответ на американские санкции

4 часа назад
Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

4 часа назад
Француз переплыл Атлантику в бочке

Француз переплыл Атлантику в бочке

4 часа назад
Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы

Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы

4 часа назад
Следователи назвали предварительные причины пожара на складе "Магнита"

Следователи назвали предварительные причины пожара на складе "Магнита"

5 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

26.04.2019 19:13
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

26.04.2019 17:12
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09