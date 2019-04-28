"Сирийский перелом" завершился в "Патриоте"

Российская военно-патриотическая акция "Сирийский перелом", которая стартовала 23 февраля, завершилась в воскресенье, 28 апреля в подмосковном парке "Патриот". Именно он стал конечным пунктом маршрута поезда с трофейным оружием террористов, объехавшего в рамках акции всю страну.

Как сообщил на торжественной церемонии встречи поезда заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, за 65 дней пути эшелон преодолел 28,5 тысяч километров. Он побывал в 62 городах, где в мероприятиях приняли более миллиона человек. Экскурсоводами выступали российские военнослужащие, принимавшие участие в операции в Сирии.

На всех станциях, куда прибывал поезд, работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. А в ряды "Юнармии" за эти 65 дней было принято более 23 тысяч человек, добавил он.

По словам Картаполова, в Санкт- Петербурге посмотреть трофейное оружие террористов пришли 54 тысячи 650 человек, в Казани — 42 тысячи 655 человек, во Владимире, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Хабаровске количество посетителей превысило 30 тысяч человек. Самой северной остановкой маршрута стал Мурманск.

Главными задачами акции "Сирийский перелом" замминистра обороны РФ назвал военно-патриотическое воспитание, популяризацию военной службы, а также полученную россиянами возможность убедиться в успехах и сирийской армии, и российских Вооруженных сил в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Организаторы акции хотели "рассказать правду, что там сейчас происходит на самом деле". "Мы считаем эту цель достигнутой", — пояснил Картаполов, слова которого приводит "Интерфакс".

Поезд с трофейным оружием и военной техникой террористов, состоящий из 18 вагонов, отправился в путь 23 февраля этого года с Казанского вокзала в Москве. Экспозиция вмещала более 500 образцов вооружений и техники, в том числе бронетанковую, инженерную техника, артиллерию, бронеавтомобили, а также холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, иностранные рационы питания, экипировка и оборудование террористов.