Стало известно, почему на машине Путина были китайские номера

Китайские номера на автомобиле президента России бросаются, конечно, в глаза — но они относятся к российскому посольству: в Пекине все автомобили должны быть с местными номерами. И участники саммита "Один пояс, один путь" — тоже.

Новую китайскую инициативу многие в мире воспринимают, как крупномасштабную геополитическую игру. И если это действительно так, то России в ней отведена роль главного партнера и друга Китая. Президента Путина на саммите так и называют самым дорогим гостем. Свидетелем борьбы за место рядом с Путиным стал даже Си Цзиньпин.

Довольно необычные вещи происходили и во время пресс-конференции российского президента — сотрудники китайских спецслужб, которые обычно чуть ли не как роботы выполняют свою работу, один за другим украдкой фотографировались на фоне российского президента. А сотрудники резиденции аж подпрыгивали, когда им удавалось сделать фото.

В саммите участвуют десятки президентов и премьеров, но Си Цзиньпин повсюду именно с российским президентом. Китай предлагает практически всей планете участвовать в его масштабном торговом проекте, что, конечно, неизбежно вызывает размышления о всемирной китайской экспансии.

"Китай – наш стратегический партнер. Это очевидно по всем показателям, по всем параметрам. Конечно, это очень прагматичный подход. Так же, как и мы, так же, как любая страна, они исходят из своих национальных интересов. Это нормально. В то же время Китай это делает достаточно цивилизованно, мягко. Заинтересована ли в этом Россия? Конечно, да. Чтобы увеличить использование своего транзитного, скажем, потенциала. Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн – кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы", — заявил Путин.

Россия и Китай превысили планку товарооборота, которая раньше казалась немыслимой — и теперь это уже 108 миллиардов долларов. А скоро он еще вырастет — запускается "Сила Сибири".

"Уже 1 декабря, — рассказал Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром". — Самое главное, это то, что наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в контракте".

Во время этого интервью в резиденцию Путина привезли отглаженные рубашки и галстуки — в этом здании российский президент заночевал, а днем проводил переговоры нон-стоп. Кадры, которые о многом говорят: президенты России, Египта, а вместе с ними министр транспорта. Понятно, какой вопрос прежде всего интересует Каир. Но и ситуацию в Сирии, конечно, обсудили подробно. Путин предупреждает террористов в Идлибе: "Если они оттуда будут совершать какие-то вылазки, что происходит время от времени, они будут получать ответные удары с нашей стороны. И они, по-моему, это уже почувствовали".

Между двусторонними встречами Путин быстро читает какие-то документы, пока работники службы протокола стремительно готовят столы к приходу нового лидера. Глава Минфина Антон Силуанов советует что-то девушке, которая пыталась максимально незаметно поправить российский флаг. Президент Сербии приезжает с делегацией, которая в прямом смысле слова бросается в глаза. Александр Вучич благодарит Владимира Путина за поддержку в ситуации вокруг Косова и снова вне рамок протокола говорит на русском языке: "Это нормально показывает наши очень важные связи наших очень дружественных отношений".

Фоторепортеры тянут руки с ноутбуками как можно выше — так лучше ловится интернет-сигнал. Слишком много важных фотографий и новостей. Владимир Путин комментирует американский приговор Марии Бутиной: "Это беспредел. Так и есть. Непонятно, за что её осудили, какое преступление она совершила. Я думаю, что это тот самый случай, который называется спасение лица или борьба за честь погон. То есть взяли, схватили, посадили девчонку за решетку. А предъявить-то нечего! Нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело это совсем нелепо, дали, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата".

Из Пекина борт номер 1 взял курс на Москву и после многочасового перелета. Путин успел побывать еще и на Пасхальном Богослужении.