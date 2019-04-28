"Уфа" нанесла "Уралу" крупное поражение

Воскресную программу 26 тура российской премьер-лиги открыл матч в Уфе, где местный клуб принимал "Урал" из Екатеринбурга. "Уфв" одержала победу с результатом 4:1.

Соперники активно начали матч, обменявшись в дебюте острыми выпадами. На 16 минуте "Урал" вышел вперед. После розыгрыша штрафного отличился Эрик Бикфалви. Но первый успех уральцев оказался и последним. А "Уфа" вскоре отыгралась. Андрес Вомбергер воспользовался неразберихой в обороне гостей.

После перерыва преимущество хозяев стало ещё более ощутимым. Через семь минут после перерыва Дмитрий Сысуев был сбит в чужой штрафной площадке, и Ондржей Ванек реализовал пенальти. Но этого команде Вадима Евсеева показалось мало. Сильвестр Игбун забил еще два мяча. Уральцы в это время играли в меньшинстве после удаления защитника Сергея Брызгалова.

"Уфа" выиграл со счётом 4:1, набрала 25 очков и отдалилась от зоны вылета. При этом уфимцы остались на 14 строчке. " "Урала" осталось 33 очка, и он занимает десятое место.